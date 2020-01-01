جسر الملك فهد: 60 ألف مسافر باتجاه البحرين أمس (صور)

الرياض ـ مباشر: أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الجسر شهد انسيابية تامة في آخر يوم من عام 2019 رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وأوضحت المؤسسة؛ وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الجسر استقبل أمس، الثلاثاء، نحو 59.73 ألف مسافر باتجاه البحرين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا الجسر من الاتجاهين، بلغ نحو 101 ألف مسافر.

وبدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير/كانون الثاني 2020، التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية.

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