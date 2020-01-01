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دله الصحية تمدد اتفاقية مبادلة الأسهم مع المملكة للاستثمار

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دله الصحية تمدد اتفاقية مبادلة الأسهم مع المملكة للاستثمار دله الصحية تمدد اتفاقية مبادلة الأسهم مع المملكة للاستثمار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأربعاء، عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير التابعة لشركة المملكة القابضة، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة بموافقة كلا الطرفين لمدة 121 يوماً من تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى 30 أبريل/ نيسان 2020.

وقعت الشركتان مذكرة تفاهم في سبتمبر/ أيلول 2019، تتضمن مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات الصحية، بالإضافة إلى مقابل نقدي.

وتم الاتفاق حينئذ بين الأطراف على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، على بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

وتمتلك شركة درع الرعاية القابضة المحدودة شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

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