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اليوم.. الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد

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اليوم.. الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد اليوم.. الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد

مباشر: تغلق معظم الأسواق المالية العالمية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الأربعاء، احتفالاً بالعام الجديد.

وأعلنت بورصات أوروبا والولايات المتحدة وقف التداولات اليوم، على أن تعود للتعاملات بشكل طبيعي غداً الخميس.

وكانت بورصة فرانكفورت الألمانية علقت التعاملات أمس الثلاثاء ويستمر الإغلاق اليوم على أن تعود التداولات غداً كما هو الحال في بورصة طوكيو لكن عطلتها تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وشهد عام 2019 مكاسب قوية للأسهم العالمية مدعومةً بالتفاؤل التجاري وتحول السياسة النقدية إلى نهج أكثر تيسيراً.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية تجاوزت 21 بالمائة في 2019 كما سجلت "وول ستريت" أكبر زيادة سنوية في 6 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاعات قوية للأسهم الصينية واليابانية.

مباشر (اقتصاد)

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