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الشورى السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

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الشورى السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت الشورى السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ 15 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، على الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

ووافق المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.

وأقر مجلس الشورى السعودي كذلك، مذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

ووقعت المملكة العربية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكويت، بشأن استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

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