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الشورى السعودي يطالب بمراقبة التركز الاقتصادي بـ3 قطاعات لمنع الاحتكار

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الشورى السعودي يطالب بمراقبة التركز الاقتصادي بـ3 قطاعات لمنع الاحتكار الشورى السعودي يطالب بمراقبة التركز الاقتصادي بـ3 قطاعات لمنع الاحتكار

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الـ 15 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وطالب مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للمنافسة بتكثيف جهودها لمراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.

ووجه الشورى الهيئة كذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع (قطع غيار السيارات) لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة.

وطالب الشورى الهيئة العامة للمنافسة بتكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها.

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