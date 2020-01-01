عمومية "أنعام" تُقر تخفيض رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة

الرياض - مباشر: أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة أنعام الدولية القابضة، تخفيض رأس المال بنسبة 92.35 بالمائة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء أنه تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

وبينت الشركة أن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء 18.1 مليون سهم من أسهم الشركة أي بمعدل تخفيض 92.35 سهم لكل 100 سهم.

ولفت البيان إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزامات الشركة المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخراً بزيادة رأسمال الشركة، بقيمة 75 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتقدمت الشركة، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بملف طلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية؛ وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

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