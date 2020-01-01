"مجموعة السعودية" تحدد موعد صرف الأرباح للنصف الثاني

الرياض – مباشر: حددت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية)، موعد توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد 12 يناير/ كانون الثاني الحالي موعداً لبدء صرف التوزيعات النقدية؛ وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني للعام 2019 بنسبة 7.5 بالمائة بما يعادل 0.5 ريال عن السهم.

وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق الموافق يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت، إلى أنها سوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ.

وانخفضت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 49.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى نحو 160 مليون ريال، مقابل 319 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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