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لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة "ساب" بالدورة الجديدة

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لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة "ساب" بالدورة الجديدة لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة "ساب" بالدورة الجديدة

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، اختيار لبنى بنت سليمان العليان، رئيساً المجلس الإدارة بالدورة الجديدة، بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة تبدأ اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2020، وتنتهي بنهاية عام 2022.

وأشار "ساب"، إلى أنه تم تعيين سعد بن عبدالمحسن الفضلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالدورة الجديدة.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، في وقت سابق على تعيين لبنى بنت سليمان العليان، عضواً بمجلس إدارة البنك، اعتباراً من 16 يونيو/حزيران 2019م؛ وفقاً لاتفاقية الاندماج.

وكان كل من البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأول، قد أعلنا عن تنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين،  بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

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