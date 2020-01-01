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السعودية تستقبل أول إرسالية أغنام من كازاخستان بعد رفع الحظر

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول أول إرسالية أغنام قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي؛ بعد رفع الحظر عنها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة سند الحربي؛ وفقاً لبيان من الوزارة، إنه جرى فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي.

وأضاف الحربي، أن الإرسالية تضم أكثر من 2200 رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأوضح الحربي، أنه عقب وصول الإرسالية جرى على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، فضلاً عن إجراء بعض الإجراءات الأخرى المتعلقة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة، إلى أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، وعليه جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

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