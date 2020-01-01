"أسترا": خسائر متراكمة بـ1.36 مليار ريال بمشروع مشترك في العراق

الرياض - مباشر: قالت مجموعة أسترا الصناعية إن استثمار الشركة في المشروع المشترك شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق قد تجاوزت خسائره المتراكمة نسبة 100 بالمائة من رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء أن الخسائر المتراكمة للمشروع المشترك بلغت ما يقارب 1.375 مليار ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأشارت أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصنع التنمية للحديد انعقدت من أجل تعديل أوضاع الشركة، واتخاذ عدد من القرارات.

وبينت الشركة أن قرارات الجمعية شملت إطفاء خسائر من قروض وجاري الشركاء التي كانت حصة المجموعة فيه ما يقارب 812.2 مليون ريال، وحصة شركة المسيرة الدولية، التي يوجد لأعضاء بمجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها 376 مليون ريال.



وقرر الشركاء إطفاء باقي الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال ليصبح 28 مليون ريال وعليه ترتفع ملكية أسترا الصناعية في المشروع المشترك من 51 بالمائة إلى 65 بالمائة، كما ارتفعت ملكية شركة المسيرة الدولية من 16 بالمائة إلى 28بالمائة.



وأوضحت الشركة أنه قد تم الحصول على الموافقات من الجهات النظامية على قرارات الجمعية أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر 2019.



أما بخصوص الأثر المالي على المجموعة فقد أشار بيان الشركة أنه من الصعب تحديده لاحتياج مناقشة آلية معالجة إعادة الهيكلة، وما سيتم قيده سواء على الأرباح المبقاة أو قائمة الدخل لعام 2019 مع المراجع المستقل.



ولفتت الشركة إلى أن صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك قد بلغت 333 مليون ريال بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وفق القوائم المالية الموحدة الأولية (غير المراجعة)، بينما من المتوقع أن تبلغ صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك بعد عملية إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وارتفاع ملكية المجموعة في المشروع المشترك إلى 65 بالمائة نحو 322 مليون ريال بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

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