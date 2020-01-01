القطاعات الكبرى تهبط بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض ـ مباشر: عاد اللون الأحمر، لسوق الأسهم السعودية "تداول"، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء (أولى جلسات العام الجديد)، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.16 بالمائة بحلول الساعة 10:55 بتوقيت السعودية، فاقداً نحو 13.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,375.9 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 29.3 مليون سهم، قيمتها 715.37 مليون ريال من خلال نحو 37.4 ألف صفقة.

وتصدر "الكثيري" نشاط الأسهم من حيث القيمة، بنحو 44.6 مليون ريال، تلاه "الراجحي" بقيمة بلغت 35.2 مليون ريال، ثم أرامكو السعودية بـ34.3 مليون ريال.

وكانت أعلى الخسائر لسهم "المجموعة السعودية" الذي هبط نحو 2.6 بالمائة، وسجل "الكابلات" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 9.91 بالمائة.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر "الاتصالات" خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 0.46 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32 بالمائة، وهبط "الطاقة" 0.3 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.1 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر قطاع الأدوية المكاسب بارتفاع نسبته 2.02 بالمائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.93 بالمائة.

وتوقع عدد من المحللين والخبراء بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي مسيرة ارتفاعاته خلال العام 2020، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بعد دخول عملاق النفط السعودي أرامكو، واستضافة المملكة لمجموعة العشرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع حدة التخوفات الجيوسياسية.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 6.04 بالمائة، في هذه الأثناء، فاقداً 449.67 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,990.23 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر، بعد هبوطه 12.19 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في تلك الأثناء.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السوق السعودي تعاملات أمس الثلاثاء، بارتفاع نسبته 0.53 بالمائة عند مستوى 8389.23 نقطة، لينهي تعاملات 2019 بأداء إيجابي.

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