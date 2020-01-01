السعودية تبدأ تطبيق قرار العمل الليلي..تعرف على الشروط والمزايا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة العمل السعودية عن بدء تطبيق قرار العمل الليلي اعتباراً من اليوم الأربعاء؛ تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقالت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن تفعيل قرار العمل الليلي مع السماح للمحال العمل 24 ساعة في بعض الأنشطة سيوفر مزيداً من الفرص الوظيفية.

وأضافت الوزارة، أن تطبيق قرار العمل الليلي يمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قراراً يتعلق بتنظيم العمل الليلي، وتوضيح تعريفه، والحقوق والواجبات المتعلقة بالعامل الليلي.

ويقصد بالعمل الليلي؛ وفقاً للوزارة، هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الـ11 مساءً وحتى الساعة الـ6 صباحاً.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في وقت سابق، إن مصطلح "العامل الليلي" يطلق على كل من يتطلب أداء عمله 3 ساعات على الأقل، خلال فترة العمل الليلية، الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.

ويلتزم صاحب العمل، بحسب القرار، تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه.

وحددت الوزارة بعض الحالات المستثناة من قرار العمل الليلي؛ أبرزها الحامل لفترة 24 أسبوعاً كحد أدنى قبل الوضع – هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة - الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل، ومن يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظاً على صحته.

وتضمن القرار ألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن 12 ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن 3 أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك، وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.

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