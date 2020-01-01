أخبار عاجلة

الأخبار - موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة -
قصف أمريكي على "سليماني" وطهران تتوعد بالرد -
مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع -
سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد -
ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات -
معتصمو ساحة التحرير ببغداد يدينون اغتيال المهندس -
تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر -
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009 -
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات -
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"ساسكو" تفتتح 6 محطات جديدة بالسعودية

Google+ Print
"ساسكو" تفتتح 6 محطات جديدة بالسعودية "ساسكو" تفتتح 6 محطات جديدة بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن تشغيل 6 مواقع جديدة، بعدد من المدن السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تم تشغيل مواقع جديدة، بمدينة جدة والمدينة المنورة وبريدة والدمام، إلى جانب أبها وتبوك.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة تحتوي على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من الخدمات المساندة.

وتوقعت الشركة، أن يسهم تشغيل هذه المواقع في زيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م.

كما نوهت الشركة، إلى أنه بتشغيل هذه المواقع؛ فإن عدد محطات الشركة العاملة بنهاية عام 2019م بلغت 201 محطة، مقابل 166 محطة بنهاية عام 2018م، بزيادة نسبتها 21 بالمائة.

وبينت الشركة أنها تسعى إلى زيادة عدد المحطات العاملة لها من خلال استحواذها على محطات بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسة والطرق السريعة بكافة أنحاء المملكة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 76.3 بالمائة، إلى 13.03 مليون ريال مقابل 7.39 مليون ريال في الربع الثالث من 2018.

ترشيحات:

"ساسكو" تحصل على الموافقة بزيادة هامش الربح لمحطات الوقود

"ساسكو" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "ساب" للاكتتاب في "أرامكو"

محللون: عوامل هامة تحدد ملامح السوق السعودي في 2020

اليوم.. البلدية السعودية تبدأ استقبال طلبات المحلات التجارية للعمل 24 ساعة

12 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

التدريب التقني السعودية: بدل للسكن وتأمين طبي للإداريين خلال 2020

حصاد 2019.. السوق السعودي يصعد 7.2% وأرامكو تقفز بالقيمة السوقية

حصاد 2019.. الإسكان السعودية تسرع الخطى نحو أهداف 2030

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية