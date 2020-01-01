"ساسكو" تفتتح 6 محطات جديدة بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن تشغيل 6 مواقع جديدة، بعدد من المدن السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تم تشغيل مواقع جديدة، بمدينة جدة والمدينة المنورة وبريدة والدمام، إلى جانب أبها وتبوك.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة تحتوي على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من الخدمات المساندة.

وتوقعت الشركة، أن يسهم تشغيل هذه المواقع في زيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م.

كما نوهت الشركة، إلى أنه بتشغيل هذه المواقع؛ فإن عدد محطات الشركة العاملة بنهاية عام 2019م بلغت 201 محطة، مقابل 166 محطة بنهاية عام 2018م، بزيادة نسبتها 21 بالمائة.

وبينت الشركة أنها تسعى إلى زيادة عدد المحطات العاملة لها من خلال استحواذها على محطات بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسة والطرق السريعة بكافة أنحاء المملكة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 76.3 بالمائة، إلى 13.03 مليون ريال مقابل 7.39 مليون ريال في الربع الثالث من 2018.

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