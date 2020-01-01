محللون: عوامل هامة تحدد ملامح السوق السعودي في 2020

الرياض – بدور الراعي: توقع عدد من المحللين والخبراء بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي مسيرة ارتفاعاته خلال العام 2020، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بعد دخول عملاق النفط السعودي أرامكو، واستضافة المملكة لمجموعة العشرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع حدة التخوفات الجيوسياسية.

تطورات إيجابية

وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، والمحلل بأسواق المال سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، أن يحقق السوق السعودي ارتفاعات خلال العام 2020؛ بدعم النتائج المالية الإيجابية المتوقعة لبعض الشركات الكبرى، خاصة بقطاع البنوك، الذي من المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية مدعومة بالتوجه لإقراض الأفراد في القطاع السكني وانخفاض التعثرات مع استقرار نسبة الفائدة.

كما رجح الثقفان خلال حديثه لـ "مباشر"، أن يدعم قطاع البتروكيماويات السوق خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأسعار والمبيعات بعد زوال خطر الحرب التجارية وكذلك الفائدة المتدنية على قروض القطاع، لافتاً إلى تحسن النتائج المالية لشركات البتروكيماويات مقارنة بـالأرباع السابقة.

ويتابع الثقفان أنه بالنسبة لأرامكو فمن المرجح أن يشهد السهم ارتفاعاً سعرياً وذلك مع ارتفاع البترول، وكذلك بقية القطاعات سوف تحقق أرباح جيدة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والتحفيزات الداعمة لأنشطة الاقتصاد.

دخول شركات

وأكد دكتور الاقتصاد والمحلل بأسواق المال سعود المطير لـ"مباشر" أنه ستدخل شركات كثيرة السوق الرئيسية وسوق نمو خلال عام 2020 وستكون الجاذبية أكبر، مرجحاً تحسن أداء السوق.

وتابع؛ سيواصل السوق مسيرة الصعود في 2020، وسيحقق مكاسب تتناسب مع النمو الاقتصادي لعام 2020.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون السوق مدعوماً بنمو القطاع النفطي وغير النفطي، خصوصاً القطاع الخاص الذي حصل على محفزات قوية ستكون محركة له في الفترة القادمة.

كما لفت المطير إلى أن اقتصاد المملكة على مدى السنوات الماضية حقق قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، حيث قفز من المرتبة 43 عالمياً في العام 1970، إلى المرتبة 19 في العام 2018 مع ناتج محلي إجمالي عند 698 مليار دولار.

ولفت المطير إلى أنه من خلال متابعة سوق الأسهم السعودية يمكن التعرف على مدى نجاح برامج الرؤية 2030، موضحاً أنه مع تقليل الترابط بين أسعار البترول ومؤشر سوق الأسهم؛ فإن ذلك يعني أن هناك نجاحات وثمرات مقتطفة من برامج الرؤية التي كان من ضمنها تقليص الاعتماد بشكل جزئي عن النفط، متوقعاً أن يكون هناك شركات انبثقت من برامج الرؤية ودخلت السوق وتنوعت قاعدته.

كما توقع المحلل ريان الخراشي استمرار التحسن ونضج السوق السعودي في 2020، إضافة إلى استمرار الدعم للصندوق العقاري وكذلك أثر ‏هيئة الترفيه من الدخل المتوقع، وجذب السياح مع خلق فرص للمستثمرين السعوديين في هذا النشاط الجديد وتوظيف نسبة كبيرة.

كما رجح الخراشي إلغاء المقابل المالي للشركات الصناعية حيث إن ذلك سيحسن من أرباح الشركات الصناعية مما يزيد من الإقبال على فتح سجلات صناعية جديدة ستساعد بالحركة الاقتصادية وهذا ما تبحث عنه المملكة لتنوع الدخل وعدم الاعتماد على دخل النفط.

إقبال جيد

وقال المستشار المالي محمد الميموني لـ "مباشر" إنه من المتوقع أن تكون هناك تغيرات جيدة بالسوق السعودي خاصة مع قيام هيئة السوق المالية بعمل دؤوب في إعادة هيكلة السوق وإضافة مؤشرات جديدة وإضافة أدوات مضاربية.

وأضاف الميموني أنه من المرجح أن يشهد السوق إقبالية جيدة للمتعاملين ودخولهم مرة أخرى للسوق السعودي ورفع مزيد من الوعي التي تقوم به الهيئة للمستثمرين.

ومن الناحية الفنية أكد الميموني أن السوق يستهدف مناطق الـ 8428 نقطة كهدف أول؛ في حالة اختراقه سيتم استهداف مناطق 9058 نقطة التي تعتبر هي المستهدف القادم.

ومع ترقب النتائج المالية للشركات أكد المستشار المالي أنه من المرجح أن تسجل نمواً في الأرباح السنوية بحدود 9 بالمائة مقارنة بـالعام الماضي.

جذب سيولة

من جانبه، قال مهند عريقات - كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن المؤشر يملك فرصة جيدة تسمح له ببدء تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة أنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة كذلك تمثل مقاومة امتداد اتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.

وتابع عريقات أن إدراج شركة أرامكو سيساهم ضمن شركات مؤشر "تاسي" في تشكيل دعم جيد عندما يتعلق الموضوع بحركة المؤشر على المدى المتوسط والطويل خاصة أنها الشركة الأكبر عالمياً من حيث قيمة الطرح ومن حيث القيمة السوقية وكذلك من حيث حجم أرباحها السنوية وهو ما يساعد بشكل كبير جذب سيولة استثمارية كبيرة للسوق السعودي.

ويتابع عريقات؛ يجب مراقبة تطورات حركة المؤشر على المدى الطويل وهنا نقصد المستويات القريبة من 9400 التي تمثل امتداد خط مقاومة ممتد منذ عام 2015 وحتى نهاية 2019، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط المتوقع والمرتبط بشكل مباشر وبعلاقة طردية بتوقيع اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أهم العوامل الدافعة لارتفاع السوق السعودي.

ولفت عريقات إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجرى العام المقبل بالتأكيد ستحدد بشكل كبير توجهات السوق، لافتاً إلى أنه في حال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة لمرة ثانية سيشكل دعم للسوق السعودي نظراً للعلاقة التي تجمع المسؤولين من كلا البلدين.

مجموعة العشرين

من جانبه، توقع المحلل بأسواق المال علي العنزي لـ"مباشر" أن بوادر الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ في الظهور التي بدأت في عام 2016 من خلال محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، ومشاريع قائمة وإنفاق رأسمالي كبير خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والاهتمام بملف التوطين.

وتابع العنزي أن أسعار النفط التي بدأت تستقر أيضاً ستسهم في تحسن أداء السوق؛ لاسيما بعد إدراج.

كما أشار إلى أن ترأس السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم سيعطي الاقتصاد السعودي مزيداً من الثقة والاستدامة والاستفادة من خلال تجارب الاقتصاديات الكبرى.

وبدأت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى كأول دولة عربية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وعبر برنامج طموح خلال فترة رئاستها أفصحت المملكة عن نهجها في هذا الشأن.

ويؤيد الخبير الاقتصادي محمد السويد، الرأي السابق، قائلاً: إن قيادة المملكة لمجموعة العشرين يعطي لها دوراً مباشراً في التأثير على بوصلة عمل المجموعة بشأن الاقتصاد العالمي من خلال استعراض سياسات اقتصادية عالمية وإقليمية تهم وتنعكس أيضاً على منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأنهى السوق السعودي عام 2019، بمحصلة إيجابية، ليواصل مكاسبه للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام؛ بدعم مباشر من إدراج أرامكو.

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