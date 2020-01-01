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يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة

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يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة
بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك السعودي البريطاني ( ساب) المنعقد يوم الأربعاء 2019/12/18م الموافق 1441/04/21هـ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 2020/01/01 وتنتهي بتاريخ 2022/12/31

يعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/12/26 م الموافق 1441/04/29هـ، باختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب الرئيس للدورة القادمة شريطة الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وحيث تم استلام عدم ممانعة المؤسسة، يعلن البنــك عن موافقة مجلس الإدارة المنتخب على الآتي:

1ـ تعيين الأستاذة / لبنى بنت سليمان العليان رئيساً للمجلس.

2- تعيين الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الفضلي نائباً لرئيس المجلس.

مباشر (اقتصاد)

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