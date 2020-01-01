مساهمو "الكابلات" يقرون زيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة الكابلات السعودية، في اجتماعها أمس الثلاثاء، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون ريال، من 110.61 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، هو إعادة الهيكلة وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

كما نوهت إلى أنه تمت الموافقة من قبل الجمعية على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأسمالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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