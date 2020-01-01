محللون: توقعات بمواصلة السوق السعودي مسيرة الارتفاعات خلال 2020

الرياض – بدور الراعي: توقع عدد من المحللين والخبراء بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي مسيرة ارتفاعاته خلال العام 2020، في ظل مؤشرات إيجابية، باستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع حدة التخوفات الجيوسياسية.

وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، والمحلل بأسواق المال سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، أن يحقق السوق السعودي خلال العام 2020، بدعم النتائج المالية الإيجابية، لبعض الشركات الكبرى، خاصة قطاع البنوك، الذي من المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية مدعومة بالتوجه لإقراض الأفراد في القطاع السكني وانخفاض التعثرات مع استقرار نسبة الفائدة.

ورجح الثقفان أن يدعم قطاع البتروكيماويات السوق خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأسعار والمبيعات بعد زوال خطر الحرب التجارية وكذلك الفائدة المتدنية على قروض القطاع.

ويتابع الثقفان أنه بالنسبة لأرامكو فمن المرجح أن يشهد السهم ارتفاع سعري وذلك مع ارتفاع البترول، وكذلك بقية القطاعات سوف تحقق أرباح جيدة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والتحفيزات الداعمة لأنشطة الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد المحلل بأسواق المال سعود المطير أن تدخل شركات كثيرة السوق الرئيسية وسوق نمو خلال عام 2020 بجاذبية اكبر، مرجحاً تحسن أداء السوق.

وأضاف المطير لـ"مباشر" أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي بالسعودية خلال عام 2020، سوف تدعم أداء السوق السعودية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون السوق مدعوما بنمو القطاع النفطي وغير النفطي، خصوصا القطاع الخاص الذي حصل على محفزات قوية ستكون محركة له في الفترة القادمة.

كما لفت المطير الى ان اقتصاد المملكة على مدى السنوات الماضية حقق قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، حيث قفز من المرتبة 43 عالمياً في العام 1970، إلى المرتبة 19 في العام 2018 مع ناتج محلي إجمالي عند 698 مليار دولار.

وأنهى السوق السعودي عام 2019، بمحصلة إيجابية، ليواصل مكاسبه للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام، بدعم مباشر من إدراج أرامكو.

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