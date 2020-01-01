اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية لجسر الملك فهد

الرياض ـ مباشر: تبدأ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يناير / كانون الثاني 2020، التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، بعد موافقة الجهات المختصة السعودية والبحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن، في زقت سابق إنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية، والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي.

وأضاف المحيسن، أن شروط العبور، تتضمن أن تكون المركبة مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

كما أشار إلى أنه سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتاً حفاظاً على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وبيّن المحيسن، أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني.

كما نوه إلى أنه سيتم إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا أو 2.5 دينار بحريني للاتجاه الواحد.

وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بطول نحو 25 كيلو مترا وعرض 23.2 مترا، ويبدأ من مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة.

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