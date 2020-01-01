تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن اخر تطورات استثمارها في المشروع المشترك شركة التنمية لصناعة الحديد

تعلن مجموعة أسترا الصناعية أن استثمار الشركة في المشروع المشترك شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق قد تجاوزت خسائره المتراكمة نسبة 100% من رأس المال والبالغ172.5 مليون ريال سعودي وبلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 1,357 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018.

ومن أجل تعديل أوضاع الشركة ، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصنع التنمية للحديد وقررت ما يلي:

• إطفاء خسائر من قروض و جاري الشركاء والتي كانت حصة المجموعة فيه ما يقارب 812.2 مليون ريال سعودي، كما كانت حصة شركة المسيرة الدولية ,والتي يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها وهم السيد صبيح المصري (غير تنفيذي - مالك) والسيد خالد المصري (غير تنفيذي - مالك) السيد غسان عقيل (غير تنفيذي – عضو مجلس مديري التنمية) وكميل سعد الدين (غير تنفيذي – عضو مجلس مديري التنمية) 376 مليون ريال سعودي

• كما قرر الشركاء إطفاء باقي الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال سعودي ليصبح 28 مليون ريال سعودي وعليه ترتفع ملكية أسترا الصناعية في المشروع المشترك من 51% إلى 65% كما ارتفعت ملكية شركة المسيرة الدولية من 16% إلى 28%

وقد تم الحصول على الموافقات من الجهات النظامية على قرارات الجمعية أعلاه بتاريخ 31/12/2019

أما بخصوص الأثر المالي على المجموعة فإنه من الصعب تحديده لاحتياج مناقشة آلية معالجة إعادة الهيكلة وما سيتم قيده سواء على الأرباح المبقاة أوقائمة الدخل لعام 2019 مع المراجع المستقل.

وتجدر الإشارة إن صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك قد بلغت 333 مليون ريال سعودي بتاريخ 30/9/2019 وفق القوائم المالية الموحدة الأولية (غير المراجعة) بينما من المتوقع أن تبلغ صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك بعد عملية إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وارتفاع ملكية المجموعة في المشروع المشترك إلى 65% حوالي 322 مليون ريال سعودي بتاريخ 31/12/2019.

وسيتم الإعلان عن الأثر المالي بشكل نهائي عند صدور القوائم المالية المراجعة للعام المالي 2019