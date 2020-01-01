اليوم..البلدية السعودية تبدأ استقبال طلبات المحلات التجارية للعمل 24 ساعة

الرياض ـ مباشر: تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، الأول من يناير/كانون الثاني 2020، استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيضفي مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة.

وأشارت إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء بعض الأنشطة.

كما بينت أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، تشمل: الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في يوليو/تموز الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأكد خبراء اقتصاديون، أن القرار سيتمخض عنه نتائج اقتصادية جيدة ستعود بالنفع على عدد من القطاعات بالمملكة مع زيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.

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