تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي)

بند توضيح مقدمة بالإشارة الى إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

تود شركة دله للخدمات الصحية أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة كلا الطرفين لمدة 121 يومًا من تاريخ 31 ديسمبر 2019م حتى 30 أبريل 2020م، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.