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تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي)

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تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي) تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي)
بند توضيح مقدمة بالإشارة الى إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

تود شركة دله للخدمات الصحية أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة كلا الطرفين لمدة 121 يومًا من تاريخ 31 ديسمبر 2019م حتى 30 أبريل 2020م، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 نسبة الانجاز المتحقق تم تمديد فتره سريان مذكره التفاهم. التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق

مباشر (اقتصاد)

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