السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة على اساس سعر 166 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة أنعام الدولية القابضة يوم الثلاثاء 05/05/1441هـ الموافق 31/12/2019م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 166 ريال

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 06/05/1441هـ الموافق 01/01/2020م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 07/05/1441هـ الموافق 02/01/2020م.