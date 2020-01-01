تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م، اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17-05-1441هـ، الموافق 12-01-2020م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 25-04-1441هـ الموافق 22-12-2019م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 22-12-2019م، حيث جاء على النحو التالي:

1. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 25-04-1441هـ الموافق 22-12-2019م

2. إجمالي المبلغ الموزع: 337.5 مليون ريال

3. عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 450 مليون سهم

4. حصة السهم من التوزيع: 0.75 ريال

5. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: 7.5%

6. تاريخ الأحقية: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق يوم الثلاثاء بتاريخ 05-05-1441هـ الموافق 31-12-2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

7. تاريخ التوزيع: يوم الأحد بتاريخ 17-05-1441هـ، الموافق 12-01-2020م.

هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.