تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن بدء تشغيل عدد (6) مواقع جديدة ليصل إجمالي المواقع العاملة إلى (201) موقع .

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها بتاريخ 31 ديسمبر 2019م قد قامت بتشغيل عدد (6) مواقع جديدة في كل من مدينة جدة والمدينة المنورة ومدينة بريدة ومدينة الدمام ومدينة أبها ومدينة تبوك ، حيث تحتوي كل منها على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من الخدمات المساندة.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك إعتباراً من الربع الأول من عام 2020م علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.

وبتشغيل هذه المواقع ، فإن عدد محطات الشركة العاملة بنهاية عام 2019م يكون قد بلغ (201) محطة مقابل (166) محطة في نهاية عام 2018م أي بنسبة زيادة 21% ، حيث تسعى الشركة إلى زيادة عدد المحطات العاملة لها من خلال إستحواذها لمحطات بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسة والطرق السريعة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

والله الموفق،،،