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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع
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الجمعة 03 يناير 2020 06:16 مساءً
سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد
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الجمعة 03 يناير 2020 06:16 مساءً
ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات
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الجمعة 03 يناير 2020 06:16 مساءً
معتصمو ساحة التحرير ببغداد يدينون اغتيال المهندس
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الجمعة 03 يناير 2020 06:14 مساءً
تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك
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الجمعة 03 يناير 2020 05:26 مساءً
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
لو هنغير شكل بابا نويل في 2020 هنعمل فيه إيه ويا ترى عنده كام سنة؟.. شوفوا الناس في الشارع قالوا إيه
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 01 يناير 2020 01:09 صباحاً
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