خسائر الدولار ومكاسب الإسترليني.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: أثارت خسائر الدولار الأمريكي ومكاسب الجنيه الإسترليني اهتمامات الأسواق العالمية في آخر تداولات 2019 اليوم الثلاثاء.

وواصل الدولار الأمريكي خسائره الملحوظة خلال الأيام الماضية مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الخطرة وسط التفاؤل التجاري.

وعمقت العملة الأمريكية تراجعها اليوم مع بيانات اقتصادية كشفت عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول.

كما أثر التفاؤل التجاري سلباً على الورقة الخضراء مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في منتصف الشهر المقبل.

وفي المقابل، وفضلاً استفادته من خسائر الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 بالمائة أمام العملة الأمريكية متجاوزاً مستوى 1.32 دولار مع التفاؤل بشأن التجارة وإمكانية تمديد الفترة الإنتقالية المتعلقة بالبريكست.

مؤشرات الأسهم تغلق جلسات 2019 على مكاسب قوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع التفاؤل التجاري لتسجل أكبر مكاسب سنوية في 6 أعوام مع ارتفاع "ستاندرد آ ند بورز" بأكثر من 27 بالمائة.

في حين تتجه عوائد السندات الأمريكية لأكبر هبوط سنوي في 8 أعوام خلال 2019.

فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم لكنها سجلت مكاسب سنوية بنحو 21 بالمائة كما حقق ارتفاعاً فصلياً وشهرياً.

فيما أغلقت البورصة اليابانية أبوابها اليوم أمام المستثمرين احتفالاً بالعام الجديد.

مكاسب حادة للنفط والذهب في 2019

رغم تراجعها بنحو 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 34 بالمائة في 2019 لتسجل أكبر مكاسب سنوية في 3 أعوام.

فيما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أشهر، مع خسائر الدولار ليسجل المعدن الأصفر مكاسب سنوية بنحو 19 بالمائة هى الأكبر في 9 سنوات.