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محدث... الأسهم الأمريكية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ 2013

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محدث... الأسهم الأمريكية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ 2013 محدث... الأسهم الأمريكية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ 2013

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات العام، لتتمكن من تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2013.

وقاد قطاعا الطاقة والمواد الخام مكاسب "وول ستريت"  اليوم، بعدما ارتفع كل منهما بنحو 0.7 بالمائة.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه سيوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في متتصف الشهر المقبل.

وفي التطورات الجيوسياسية، اتهم ترامب إيران بالهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية في العراق وأسفر عن مقتل مترجم أمريكي وإصابة الكثيرين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت المنازل في 20 مدينة أمريكية بأكثر من التوقعات، بينما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 28538 نقطة، ليسجل مكاسب سنوية بنحو 22 بالمائة هى الأكبر منذ عام 2017.

كما سجل المؤشر الصناعي مكاسب فصلية وشهرية بنحو 6 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي.

وارتفع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 3230 نقطة، ليحقق ارتفاعاً بنحو 27.7 بالمائة في العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ عام 2013.

وخلال الربع الأخير من العام الجاري، بلغت مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً 8.5 بالمائة كما حقق مكاسب شهرية بنسبة 2.8 بالمائة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 8972 نقطة، ليحقق مكاسب سنوية تتجاوز 33 بالمائة هى الأكبر منذ 2013.

كما حقق المؤشر التكنولوجي مكاسب فصلية وشهرية بنحو 12.2 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي.

وعند حلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.489.

مباشر (اقتصاد)

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