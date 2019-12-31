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عوائد السندات الأمريكية تتجه لأكبر هبوط سنوي منذ 2011

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عوائد السندات الأمريكية تتجه لأكبر هبوط سنوي منذ 2011 عوائد السندات الأمريكية تتجه لأكبر هبوط سنوي منذ 2011

مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل التجاري، لكنها تتجه لتسجيل أكبر هبوط سنوي في 8 أعوام.

وتعرضت السندات الأمريكية للضغط لترتفع العوائد عليها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد أنه سوف يُوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في منتصف الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية في عام 2019 كملاذ آمن مع الفرار من الأصول الخطرة وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتدهور البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة 3 مرات.

ومع ارتفاع السندات الحكومية يتجه العائد على تلك الديون لآجل 10 سنوات للهبوط بنحو 76 نقطة أساس في 2019 في أكبر هبوط سنوي منذ عام 2011.

وبحلول الساعة 8:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى مستوى 1.92 بالمائة.

كما صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى مستوى 2.39 بالمائة، وزاد العائد على الديون الحكومية لمدة عامين إلى 1.58 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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