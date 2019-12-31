مستثمر يبيع جميع أسهمه في "تويتر"

مباشر: قال مستثمر أمريكي إنه باع كل أسهمه في شركة "تويتر" ، معربًا عن عدم ثقته في الرئيس التنفيذي "جاك دورسي" وقرار الشركة بحظر الإعلانات السياسية.

وذكر "جوش براون" الرئيس التنفيذي لشركة "ريثولتز" خلال برنامجه عبر قناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "يتعين عليك فصل خدمة تحبها عن شركة قابلة للاستثمار".

وقال "براون" إنه حقق ربحًا قليلاً عندما باع كل أسهم في الشركة الأمريكية لأول مرة منذ الاكتتاب العام.

وأصبحت "تويتر" شركة عامةً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأنهى يوم التداول الأول عند 44.94 دولارًا - بزيادة حوالي 73 بالمائة عن سعر الطرح البالغ 26 دولارًا.

وأضاف المستثمر أن قرار "دورسي" بحظر جميع الإعلانات السياسية بدلاً من التحقق منها عبر موقع التواصل الاجتماعي جعله يسارع بقرار البيع.

وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "تويتر" بنحو 0.2 بالمائة إلى 31.95 دولار.