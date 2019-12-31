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"احتفالات وصدمات وشبح يوم الحساب".. قصة الاقتصاد العالمي في 2019

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مباشر - سالي إسماعيل وأحمد شوقي: "حلم للمستثمرين وأزمة للاقتصاد".. تعبر هذه العبارة عن واقع عام 2019 الذي شهد استمراراً للطبيعة المتناقضة بين أداء الأسواق المالية وعوائد المستثمرين من جانب، وبين الوضع المثير للقلق بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وشهد عام 2019 مكاسب قوية لأسواق الأسهم والعملات المشفرة التي تمثل الجانب الخطر من الأصول مع صعود متزامن للأصول الآمنة مثل السندات الذهب، في مخالفة لكلاسيكيات الاستثمار التي ترجح ارتفاع أحدهم على حساب الآخر دائماً.

في حين على جانب الاقتصاد الكلي، واصلت المؤسسات الدولية رفع رايات التحذير من تباطؤ متزامن للنمو الاقتصادي العالمي بفعل قضايا الحمائية التجارية وانكماش النشاط الصناعي وأزمات البنوك والسيارات وغيرها.

لكن ماذا عن 2020؟، الواقع أن الكثيرين متفائلين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد وسط توقعات إيجابية حيال الأصول المالية بدعم السياسة التيسيرية للبنوك المركزية وآمال إدراك الحكومات ضرورة التدخل عن طريق السياسة المالية التحفيزية.

وإن كانت هذه النغمة المتفائلة لم تمنع البعض من التحذير من مخاطر تحيط بالاقتصاد العالمي مثل ارتفاع ديون الشركات والحكومات وتراجع المساحة المتاحة أمام البنوك المركزية للتدخل وإنقاذ الأمر إذا اقتضت الحاجة ذلك، محذرين مما قد يكون بمثابة "يوم الحساب" للأسواق والاقتصاد بعد سنوات من النمو المدفوع بطباعة تريليونات الدولارات وخفض معدلات الفائدة لمستويات تاريخية.

ما الذي حدث في 2019؟


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ماذا نتوقع في 2020؟


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مباشر (اقتصاد)

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