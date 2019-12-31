محدث.. النفط يسجل مكاسب سنوية تتجاوز 34%

مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن "نايمكس" سجل أكبر مكاسب سنوية في 3 أعوام بصعود تجاوز 34 بالمائة.

ويأتي تراجع أسعار الخام اليوم رغم التفاؤل بشأن صفقة التجارة الأمريكية الصينية المقرر توقيع المرحلة الأولى منها في منتصف الشهر المقبل، بحسب تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

فيما يراقب المتداولين كذلك التوترات في الشرق الأوسط بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع، بالإضافة إلى هجوم على السفارة الأمريكية في العراق.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات الخام الأمريكية يوم الجمعة المقبل والتي تم إرجاؤها لنهاية الأسبوع بسبب عطلة نهاية العام واحتفالات رأس السنة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الصناعي في الصين استقر خلال الشهر الجاري عند مستوى أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 1 بالمائة لتهبط إلى مستوى 61.06 دولار للبرميل.

وفي 2019، حقق الخام الأمريكي مكاسب بلغت 34.4 بالمائة في أكبر زيادة سنوية منذ عام 2016، كما سجل "نايمكس" مكاسب فصلية وشهرية بنحو 13 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1 بالمائة عند 66.03 دولار للبرميل، لكنه يتجه نحو مكاسب سنوية 22.7 بالمائة.