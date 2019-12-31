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البلاتينيوم يتجه لحصد مكاسب 23% خلال عام 2019

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البلاتينيوم يتجه لحصد مكاسب 23% خلال عام 2019 البلاتينيوم يتجه لحصد مكاسب 23% خلال عام 2019

مباشر: ارتفعت معدن البلاتينيوم بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجهة لتحقيق مكاسب بنحو 23 بالمائة خلال عام 2019.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، بلغت مكاسب معدن البلاتينيوم حوالي 23.2 بالمائة.

وبحلول الساعلة 3:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتينيوم بنحو 2.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 980.18 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن البلاديوم بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1921.10 دولار للأوقية.

ويتجه البلاديوم لإنهاء عام 2019 بمكاسب تبلغ 52.2 بالمائة، مع ارتفاع الطلب على المعدن خلال الفترة الاخيرة مقابل المخاوف المتعلقة بانخفاض الإمدادات.

وتوقع بنك "سيتي جروب" أن يصل سعر البلاديوم إلى مستوى 2500 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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