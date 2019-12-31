حصص كبار الملاك بالسوق السعودي تشهد تغير وحيد بالزيادة

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغير وحيد، في حصص كبار الملاك ممن يملكون 5 في المئة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 29 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وجاء التغير بزيادة الحصص من نصيب الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على النحو التالي:

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