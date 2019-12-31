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حصص كبار الملاك بالسوق السعودي تشهد تغير وحيد بالزيادة

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغير وحيد، في حصص كبار الملاك ممن يملكون 5 في المئة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 29 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وجاء التغير بزيادة الحصص من نصيب الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على النحو التالي

 

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مباشر (اقتصاد)

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