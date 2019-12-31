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محدث..الذهب يسجل أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام بمكاسب 19%

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محدث..الذهب يسجل أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام بمكاسب 19% محدث..الذهب يسجل أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام بمكاسب 19%

مباشر: ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل المعدن الأصفر في عام 2019 أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام.

وارتفع المعدن الأصفر في الجلسة الأخيرة من عام 2019 مع تراجع قوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي أداء المعدن الأصفر بالرغم مع التفاؤل التجاري على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد  توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منتصف الشهر المقبل.

وعلى الجبهة الاقتصادية، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وكشفت بيانات صينية اليوم استقرار النشاط الصناعي في الصين مع تراجع أداء القطاع الخدمي لكن في المجمل فإن كلا القطاعين داخل نطاق التوسع بتسجيل قراءة أعلى مستوى 50 نقطة.

ووسط التطورات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحول نهج السياسة النقدية، تمكن المعدن الأصفر من تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنحو 19 بالمائة أو ما يعادل 242 تقريباً.

كما سجل المعدن الأصفر مكاسب فصلية وشهرية بنحو 3.4 بالمائة لكل منهما.

وعند التسوية،  ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.50 دولار ليصل إلى 1523.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.60 دولار في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1520.76 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 96.436.

مباشر (اقتصاد)

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