الإسترليني أعلى 1.32 دولار مع التفاؤل بشأن البريكست والتجارة

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع تطورات تجارية وسياسية.

وتجاوزت العملة البريطانية مستوى 1.32 دولار مع ترقب توقيع الصفقة التجارية الجزئية وإتمام البريكست في الشهر المقبل.

وتحسنت شهية المخاطرة ليبتعد المستثمرون عن الدولار كملاذ آمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية سوف يتم توقيعها في منتصف الشهر المقبل.

وتلقى الإسترليني الدعم من تصريحات المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي "فيل هوجان" بأن المملكة المتحدة من المحتمل أن تتخلى عن معارضتها لتمديد الفترة الانتقالية للبريكست.

وما زالت المفاوضات جارية حول تمديد الفترة الانتقالية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2020 و التي ستشهد التوصل لاتفاق بشأن شكل العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات هذا الأسبوع على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 يناير/كانون الثاني على الرغم من القلق المحيط بالاتفاقية التجارية.

وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1.1 بالمائة إلى 1.3255 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتتجه العملة البريطانية تحقيق مكاسب سنوية بنحو 4 بالمائة أمام نظيرتها الأمريكية.