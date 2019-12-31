محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب سنوية تتجاوز 21%

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات آخر جلسات العام الحالي اليوم الثلاثاء، مع أحجام تداول ضعيفة، لكنها سجلت مكاسب سنوية تتجاوز 21 بالمائة.

وتشهد اليوم الأسواق المالية آخر تعاملات عام 2019 مع حقيقة إغلاق بعض الأسواق في وقت مبكر عن المعتاد استعداداً لبدء عطلة العام الجديد.

وينتظر المستثمرون بداية العام الجديد كونه سوف يشهد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفقاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين عن شهر ديسمبر/كانون الأول جاءت أعلى من التوقعات قليلاً.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.08 بالمائة إلى 415.8 نقطة، لكنه سجل مكاسب سنوية بنحو 21.1 بالمائة، وفصلية 5.8 بالمائة وشهرية بنحو 2.1 بالمائة.

كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 7542.4 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 10.3 بالمائة في العام الحالي، وحقق مكاسب فصلية وشهرية بنحو 1.8 بالمائة و2.7 بالمائة على التوالي.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً هامشياً بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 5978.06 نقطة، لكنه حقق مكاسب سنوية 26.2 بالمائة، وفصلية بلغت 5.3 بالمائة وسجل مكاسب شهرية بنحو 1.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1227 دولار.

وعلى صعيد آخر، فإن بورصة فرانكفورت الألمانية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بليلة رأس السنة على أن تستأنف التداولات يوم الخميس القادم.

وكان مؤشر "داكس" الألماني أغلق جلسة أمس داخل النطاق الأحمر عند مستوى 13249 نقطة بالأمس، لكنه ارتفع بنحو 23 بالمائة خلال 2019، كما سجل مكاسب فصلية وشهرية بنحو 6.6 بالمائة و 0.1 بالمائة.

كما أن الأسواق المالية كذلك في إيطاليا وسويسرا توقفت اليوم عن التداول.