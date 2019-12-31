اعلان تجنيد اطباء ومهندسي ميكانيك في "الجيش العربي"

جي بي سي نيوز :- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن فتح باب تقديم الطلبات لتجنيد (طب بشري، طب أسنان) بالاضافة الى مهندسي ميكانيك، والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية للتجنيد من التخصصات التالية ذكور / إناث .

وأعلنت القيادة العامة عن شروط القبول وهي :

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

أن لا يتجاوز العمر عن (27) عاماً حتى تاريخ31/12/2020 مواليد ( 01/01/1994) وما بعد .

أن لا يقل الطول عن 165 سم للذكور و 155 سم للإناث وان يتناسب الطول مع الوزن

وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .

أن لا يكون حالياً من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى كعسكري أو مستخدم بالصبغة المدنية أو له خدمة سابقة بها .

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة .

أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة عن " 75% " بالفرع العلمي .

أن يكون حاصل على مزاولة المهنة وعضوية النقابة الدائمة من الجهات المختصة عند تقديم الطلب .

سينظر بهذه الطلبات لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي للتجنيد .

الوثائق المطلوبة :

المصدقة الجامعية الأصلية .

كشف علامات الجامعة الأصلي .

معادلة الشهادات الجامعية غير الأردنية الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي .

كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلية + المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأصلية .

مزاولة المهنة الدائمة الأصلية .

عضوية النقابة الدائمة الأصلية .

صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية .

صورة مصدقة عن دفتر عائلة الأب ( ساري المفعول ) صفحة الأب + صفحة مقدم الطلب ، وإذا كان الوالد متوفي إرسال شهادة الوفاة الأصلية مثبت فيها مكان ولادة الأب ومكان الوفاة .

شهادة الولادة الأصلية .

صورة عن قرار التقاعد إذا كان احد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو احد الأجهزة الأمنية ( المخابرات العامة , الأمن العام , الدفاع المدني , قوات الدرك ) أو شهادة خطية من وحدته تثبت انه على رأس عمله إذا كان عامل + صورة عن شهادة التعيين .

صورة شخصية حديثة قياس ( 4#6) عدد (1) .

يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق ( إي فواتيركم efawateercom ) وتعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) فقط ( يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويله إلى ملفPDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً ) سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 08/01/2020 ولغاية يوم الأحد الموافق 01/03/2020 , لمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MILJO) أو الدخول مباشرة إلى الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) .

لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط والتخصصات التي أعلن عنها أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة .

جميع الطلبات التي قدمت سابقاً لدى مديرية شؤون الضباط/شعبة التجنيد تعتبر لاغيه .

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن فتح باب تقديم الطلبات للتجنيد والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية للتجنيد من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الميكانيك للذكور فقط .

2.شروط القبول :

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

أن لا يتجاوز العمر عن (26) عاماً حتى تاريخ31/12/2020 مواليد ( 01/01/1995) وما بعد .

أن لا يقل الطول عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .

أن لا يكون حالياً من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى كعسكري أو مستخدم بالصبغة المدنية أو له خدمة سابقة بها .

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة .

أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة عن " 75% " بالفرع العلمي فقط .

أن لا يكون حاصل على درجة البكالوريوس من خلال نظام التجسير .

أن يكون حاصل على عضوية النقابة من الجهات المختصة عند تقديم الطلب .

سينظر بهذه الطلبات لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي للتجنيد .

الوثائق المطلوبة :

المصدقة الجامعية الأصلية .

كشف علامات الجامعة الأصلي .

معادلة الشهادات الجامعية غير الأردنية الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي .

كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلية + المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأصلية .

عضوية النقابة الأصلية .

صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية .

صورة مصدقة عن دفتر عائلة الأب ( ساري المفعول ) صفحة الأب + صفحة مقدم الطلب ، وإذا كان الوالد متوفي إرسال شهادة الوفاة الأصلية مثبت فيها مكان ولادة الأب ومكان الوفاة .

شهادة الولادة الأصلية .

صورة عن قرار التقاعد إذا كان احد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو احد الأجهزة الأمنية ( المخابرات العامة , الأمن العام , الدفاع المدني , قوات الدرك ) أو شهادة خطية من وحدته تثبت انه على رأس عمله إذا كان عامل + صورة عن شهادة التعيين .

صورة شخصية حديثة قياس ( 4#6) عدد (1) .

يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق ( إي فواتيركم efawateercom ) وتعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) فقط (يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويله إلى ملفPDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً) سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 08/01/2020 ولغاية يوم الأحد الموافق 01/03/2020 , لمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي(WWW.JAF.MILJO) أو الدخول مباشرة إلى الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) .

لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط والتخصصات التي أعلن عنها أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة .

جميع الطلبات التي قدمت سابقاً لدى مديرية شؤون الضباط/شعبة التجنيد تعتبر لاغيه .