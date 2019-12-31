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إنفوجراف.. أداء الدولار والعملات الكبرى والناشئة في 2019

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مباشر - سالي إسماعيل: يزاحم الدولار الأمريكي على المكاسب خلال عام 2019 بعد أن كان يتربع على العرش في العام السابق له.

ورغم نجاح الدولار في تسجيل عام جديد من المكاسب، لكنه يظل صعود محدود مقارنة مع ارتفاع 4.5 بالمائة تقريباً حققه المؤشر الرئيسي للعملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية في عام 2018.

واجتمعت عوامل مثل الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم والتوترات السياسية والجيوسياسية إضافة إلى التحول في السياسة النقدية إلى موقف تيسير أكثر، للتحكم في أداء العملة الأمريكية طوال العام.

وأثرت قوة الورقة الخضراء بالسلب على عملات مثل اليورو والذي سجل خسائر تتجاوز 3 بالمائة، لكنها لم تشهد تغييراً يذكر أمام عملة الملاذ الآمن "الين الياباني".

وكان البيزو الأرجنتيني والليرة التركية أبرز الخاسرين في صفوف عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال عام 2019.

مباشر (اقتصاد)

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