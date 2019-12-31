آبل ومايكروسوفت يقودان مكاسب "وول ستريت" في 2019

مباشر: يعد عام 2019 عامًا تاريخيًا بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكي، بفضل مكاسب سهمي آبل ومايكروسوفت.

وشكلت آبل ومايكروسوفت ما يقرب من 15 بالمائة من حجم صعود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في عام 2019، بعد صعود أسهم الشركتين بنسبة 85 و 55 بالمائة على الترتيب.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركتي آبل ومايكروسوفت مستوى تريليون دولار، ليصبحا الشركتين الوحيدتين أعضاء نادي التريليون دولار في سوق الأسهم الأمريكي.

ويتجه مؤشر "ستاندرد آند بورز" لتسجيل صعود بنسبة 28 بالمائة في عام 2019، وهي الأفضل منذ عام 2013.

ويقترب سهم "آبل" من تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، مع تجاهل المستثمرين المخاوف الناجمة عن التجارة والتركيز على تطور أعمال الخدمات والأجهزة التابع للشركة خاصة مع ترقب خدمات الجيل الخامس 5G.

كما شهد سهم مايكروسوفت مكاسب ملحوظة في عام 2019، بفضل النمو القوي لقطاع الحوسبة السحابية وأعمال الحاسب الشخصي.

واطلق "بنك أوف أمريكا" على سهم مايكروسوفت لقب "الاختيار المفضل في قطاع البرمجيات لعام 2020"، مشيراً إلى أن وحدة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت قد يدعم صعود كبير للسهم في العام المقبل.

ويتجه سهم مايكروسوفت أيضاً خلال العام الجاري لتسجيل أفضل مكاسب سنوية منذ عام 2009.