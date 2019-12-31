ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة على عكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، مع انخفاض التوقعات المستقبلية للأمريكيين.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تراجع إلى مستوى 126.5 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع مستوى 126.8 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي سوف ترتفع إلى مستوى 128 نقطة في ديسمبر.

وقال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمر: "تراجعت ثقة المستهلك بشكل هامشي في الشهر الجاري، بعد تحسن طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني".

وتابع: "في الوقت الذي تحسن فيه تقييم المستهلكين للظروف الحالية، انخفضت توقعاتهم مدفوعة في الأساس بتراجع توقعاتهم على المدى القصير فيما يتعلق بالوظائف والتوقعات المالية".

وأظهرت البيانات أن مؤشر تقييم الظروف الحالية ارتفع من مستوى 166.6 نقطة الى 170.0 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول.

كما تراجع مؤشر توقعات المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى 97.4 نقطة في الشهر الجاري مقابل 100.3 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 3:19 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1226 دولار.