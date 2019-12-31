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محدث.. الدولار يواصل خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

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محدث.. الدولار يواصل خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتطورات تجارية محدث.. الدولار يواصل خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره الملحوظة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وتطورات تجارية.

وعززت الأخبار المشجعة حول صفقة التجارة بين الصين والولايات المتحدة معنويات المخاطرة في أسواق العملات وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه يعتزم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في منتصف الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1227 دولار.

وفي نفس الوقت، انخفضت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة مسجلة 108.58 ين، وسجلت هبوطاً بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3238 دولار.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 96.376.

ويجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تعرض المؤشر لأكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس/آذار، والذي ترك مكاسبه لهذا العام أقل من 0.6 بالمائة، مقارنة بارتفاع 4.4 بالمائة في عام 2018.

وتسير العملة الأمريكية الآن على المسار الصحيح لتسجيل أقل ارتفاع سنوي منذ عام 2013.

مباشر (اقتصاد)

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