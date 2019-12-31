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تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك
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الجمعة 03 يناير 2020 05:26 مساءً
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش"
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الجمعة 03 يناير 2020 04:40 مساءً
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تفاصيل مثيرة في طريقة هروب المليونير اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
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BBC News عربي
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 06:11 مساءً
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بديع النصاري
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