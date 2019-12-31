أسمنت نجران: سداد مبكر لقسط يستحق في سبتمبر المقبل

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران، عن إتفاقها من البنك السعودي الفرنسي، على السداد المبكر للقسط المستحق بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020م، البالغ 15 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن القرض ضمن التمويل القائم، الخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة، لينخفض رصيد القرض إلى 45 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عملية السداد المبكر للقسط، تمت باستخدام موارد الشركة الذاتية.

كما بينت أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في 12 ديسمبر / كانون الأول الجاري، عن إعادة شراء 45 صك من صكوك الشركة بقيمة إجمالية 45 مليون ريال، تمثل 11.25 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدار.

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