"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. وتحدد موعد الأثر المالي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء أن قيمة العقد تزيد عن 5 بالمائة من إيراداتها لعام 2018م.

وأشارت إلى أن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد، سيكون خلال الربع الرابع من عام 2020م والربع الأول من عام 2021م.

وأعلنت الشركة، في يوليو / تموز الماضي، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز، على أن يبدأ الإنتاج والأثر المالي للعقد، بالربع الثاني من عام 2020م.

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