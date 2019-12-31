حصاد 2019..السوق السعودي يصعد 7.2% وأرامكو تقفز بالقيمة السوقية

مباشر- بدور الراعي: ودّع السوق السعودي عام 2019 على ارتفاع، ليصعد للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام، جاءت بدعم مباشر من الضيف الجديد، عملاق النفط السعودي أرامكو، ليضيف للسوق السعودي أكثر من 7 تريليونات ريال بنهاية العام.

وبالختام قفز المؤشر العام للسوق- تاسي على مدار العام بنسبة 7.19 بالمائة، ليربح أكثر من 562.50 نقطة بعدما وصل لمستويات الـ 8389.23 نقطة بنهاية العام مقابل 7826.73 نقطة إغلاق المؤشر في 2018.

وربح رأس المال السوقي نحو 7.166 تريليون ريال (1.91 تريليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للسوق السعودي إلى نحو 9.025 تريليون ريال، أو مايعادل 2.41 تريليون دولار، مقتبل 1.858 تريليون ريال بنهاية عام 2018 بما يعادل 495.72 مليار دولار لتقفز بنسبة تتجاوز 385 بالمائة.

وقال أستاذ الاقتصاد والمحلل بالأسواق المالية، سعود المطير، لـ "مباشر"، إن عام 2019 كان عاماً مميزاً للسوق السعودي وشهد الانضمام إلى ثلاث مؤشرات عالمية، واكتمل انضمامه إلى MSCI وS&P؛ لافتاً إلى أن آخر جزء من الانضمام إلى فوتسي راسل متبقي في مارس القادم.

وأضاف سعود المطير أن السوق اختتم عام 2019 بالاكتتاب والإدراج الأضخم في سوق الأسهم السعودي على المستوى العالمي لشركة أرامكو، مشيرا إلى أن هذا الطرح الكبير جعل سوق الأسهم السعودية في المركز السابع عالميا بعد المانيا وقبل الهند.

وأضاف المطير أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تضاعفت نحو 3.5 ضعف، لتتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وتابع المطير: السوق أصبح أكثر عمقاً وشمولية، وأصبح مرآة للاقتصاد يمكن من خلاله معرفة أين يتجه الاقتصاد السعودي كما أن ارتباطه بالنفط أصبح أقوى من قبل.

وبلغ إجمالي سيولة السوق خلال العام نحو 880.139 مليار ريال، مقابل 870.87 مليار ريال سيولة السوق خلال عام 2018 بمتوسط شهري 73.34 مليار ريال، فيما بلغت كميات التداول نحو 33.414 مليار سهم مقابل 37.8 مليار سهم في عام 2018.

وقال مهند عريقات-كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر"، إن السوق السعودي سجل ارتفاعا جديدا وهو الارتفاع السنوي الرابع له على التوالي، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعتبر أطول سلسلة ارتفاعات سنوية يشهدها السوق السعودي منذ الفترة التي امتدت بين 1999 و2005.

تم طرح أسهم أرامكو في مؤشر السوق الرئيسي بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وانضم للمؤشر في الـ 18 من الشهر ذاته، مما ساهم في رفع القيمة السوقية للسوق السعودي من 1.9 تريليون ريال إلى 9.3 تريليون ريال.

وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أفضل أداء على مستوى القطاعات ليرتفع بنسبة 34.33 بالمائة خلال العام، وتلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 30.58 بالمائة، إضافة إلى قطاع النقل الذي قفز بنسبة 26.41 بالمائة.

وفي المقابل سجل كل من قطاع الإعلام والأدوية والاستثمار والتمويل أقل أداء سنوي على مستوى بقية القطاعات ليتراجع كل منهم بنسب 7.63 بالمائة، و7.31 بالمائة، و5.05 بالمائة على الترتيب.

وعلى صعيد القطاعات القيادية حقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 12.39 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 12.24 بالمائة محققاً ارتفاعاً بدعم من سهم أرامكو الذي انضم مؤخراً للقطاع، بينما سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً خلال العام بنسبة 1.61 بالمائة.

وقال المحلل بأسواق المال ريان الخراشي، لـ"مباشر"، إن الاقتصاد السعودي بدأ خلال عام 2019 بالتعافي التدريجي وكان هناك مؤشرات مع استمرار ضخ سيولة جيدة من الصندوق العقاري، وتحسن في مبيعات شركات ‏الإنشاءات وكذلك شركات الإسمنت.

وأضاف الخراشي لـ "مباشر" أن نجاح طرح شركة أرامكو مع إقبال جيد من المستثمرين ساهم في جذب سيولة جديدة للسوق، إضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له أثراُ على الشركات التي لها ديون كبيرة مما قد يمكنها من إعادة توازنها.

مكاسب تتجاوز 7 مليار ريال بالربع الرابع بسبب طرح أرامكو

وعلى مستوى أداء الربع سنوي، سجل المؤشر العام للسوق السعودي بالربع الأخير من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 3.68 بالمائة رابحاً من خلالها نحو 297.47 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى 8.995 تريليون ريال (2.398 تريليون دولار) مقابل 1.908 تريلون ريال أو مايعادل (508.92 مليار دولار) ليتضاعف أكثر من ثلاث مرات ونصف بدعم من القيمة السوقية لأرامكو بزيادة قدرها 7.087 تريليون ريال ( 1.89 تريليون دولار) بنسبة 371.36 بالمائة.

وساهمت قفزة قطاع الطاقة بنسبة 10.20 بالمائة في دعم أداء المؤشر، إضافة إلى مكاسب قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 7.29 بالمائة، كما حقق قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 3.37 بالمائة.

وارتفعت كميات التداول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري نحو 8.98 مليار سهم، مقابل 7.66 مليار سهم بالربع الثالث بنسبة زيادة 17.31 بالمائة، بمتوسط شهري 2.99 مليار سهم.

كما قفزت السيولة بنسبة 11.46 بالمائة خلال الربع الرابع لتصل إلى 232.547 مليار ريال ( 62.012 مليار دولار)، مقابل 208.633 مليار ريال بما يعادل (55.635 مليار دولار) بمتوسط شهري بلغ 77.51 مليار ريال( 20.67 مليار دولار).

يناير أفضل أداء شهري

أما على مستوى الأداء الشهري سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعاً بنسبة 6.75 بالمائة ليضيف لرصيده نحو 530.17 نقطة بعدما أغلق في نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى 7859.06 نقطة مقابل 8389.23 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 7.151 تريليون ريال خلال شهر؛ إذ بلغت بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 1.844 تريليون ريال، فيما بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري 8.99 تريليون ريال.

وقفزت كميات التداول على أساس شهري بنسبة 93.62 بالمائة، لتصل إلى 4.306 مليار سهم مقابل 2.22 مليار سهم بنهاية الشهر الماضي، بمتوسط يومي 187.219 مليون سهم.

كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 95.17 بالمائة لتصل إلى 113 مليار ريال مقابل 57.89 مليار ريال بمتوسط يومي 4.9 مليار ريال.

وبالمقارنة بشهور العام سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر الجاري ثاني أفضل أداء شهري ليرتفع بثاني أكبر وتيرة شهرية بعد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل حينها ارتفاعاً بنسبة 9.37 بالمائة، بينما سجل أسوأ أداء شهري خلال مايو/ آيار الماضي ليتراجع بنسبة 8.47 بالمائة، كما انخفض في أغسطس / آب بنسبة 8.16 بالمائة.

ويشار إلى أن السوق السعودي شهد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى سيولة له على مستوى الأداء الشهري ، ويليه شهر مايو/ آيار بسيولة قدرها 110 مليار ريال؛ بينما سجل أدنى مستوى للسيولة في شهر فبراير/ شباط لتصل إلى 47 مليار ريال، كما سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني ثاني أدنى سيولة خلال العام بنحو 57.9 مليار ريال.

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