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الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013

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الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013 الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات العام، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2013.

وقاد قطاعا الطاقة والتكنولوجيا خسائر "وول ستريت"  اليوم، بعدما انخفضا بنحو 0.6 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد إيران بالهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية في العراق وأسفر عن مقتل مترجم أمريكي وإصابة الكثيرين.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في متتصف الشهر المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت المنازل في 20 مدينة أمريكية بأكثر من التوقعات.

وعند حلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 بالمائة إلى 28436.9 نقطة، لكنه يتجه لمكاسب سنوية 22 بالمائة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً هامشياً بنحو 0.07 بالمائة مسجلاً 3219.06 نقطة، لكنه على الطريق الصحيح لمكاسب تتجاوز 28 بالمائة في 2019.

وتراجع مؤشر "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 8928.7 نقطة، لكنه يتجه نحو مكاسب سنوية تبلغ 35 بالمائة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.395.

مباشر (اقتصاد)

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