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تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

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تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

مباشر: ارتفعت المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية نمت بنسبة 2.2 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس ستوي، مقابل 2.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف تنمو بنحو 2.1 بالمائة.

وأوضح التقرير أن مدن " فينيكس" و "تامبا" و "شارلوت" سجلوا أكبر معدل صعود لأسعار المنازل على أساس سنوي بين المدن العشرين في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة صعود بلغت 5.8 و4.9 و4.8 بالمائة على الترتيب.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط أسعار المنازل في أكبر 20 مدينة أمريكية بلغ 218.43 ألف دولار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما نمت أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 3.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:24 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1222 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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