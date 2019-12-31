المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء

مباشر: أعلن بنك الكویت المركزي، ربط أجھزة نقاط البیع في الكویت والسعودیة، عبر الشبكة الخلیجیة، اعتبارا من یوم غد الأربعاء.

وتتیح تلك الخطوة لعملاء البنوك سداد ثمن مشتریاتھم في البلدین مباشرة عبر "الشبكة الخلیجیة" بدلا من استخدام الشبكات العالمیة، بحسب البنك المركزي الكويتي.

وقال محافظ البنك محمد الھاشل، الیوم الثلاثاء، إن ھذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزایا للعملاء، إذ سیستفید حاملو البطاقات المصرفیة الصادرة من البنوك في الكویت أو السعودیة من انخفاض الرسوم المصرفیة المحتسبة على مشتریاتھم.

وأوضح الھاشل في بيان اليوم الثلاثاء، أن حاملي البطاقات سیستفیدون أیضا من انخفاض قیمة فرق العملة عند تحویل تكلفة الشراء إلى العملة المحلیة، مشیرًا إلى حرص "المركزي" على تطویر البنیة التحتیة لنظم الدفع، وتوظیف أحدث النظم والتقنیات المتبعة عالمیا في ھذا المجال.

وذكر محافظ البنك أن استكمال الربط بین الشبكتین یؤدي الى رفع كفاءة العملیات، إضافة إلى تعزیز مستوى الأمان، متابعا: "یتطلب إتمام عملیة الدفع إدخال الرقم السري للعمیل، ولا یكتفى بالبطاقة والتوقیع على الوصل، مما یقلل من مخاطر عملیات الاحتیال، ویعزز من سریة المعلومات".

وأفاد الهاشل أنه تم في وقت سابق، ربط خدمة نقاط البیع مع كل من البحرین وعمان وقطر.

كان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق اليوم الثلاثاء، في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

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