أخبار عاجلة

تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر -
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009 -
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات -
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك -
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها -
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني -
ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء

Google+ Print
المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء

 

مباشر: أعلن بنك الكویت المركزي، ربط أجھزة نقاط البیع في الكویت والسعودیة، عبر الشبكة الخلیجیة، اعتبارا من یوم غد الأربعاء.

وتتیح تلك الخطوة لعملاء البنوك سداد ثمن مشتریاتھم في البلدین مباشرة عبر "الشبكة الخلیجیة" بدلا من استخدام الشبكات العالمیة، بحسب البنك المركزي الكويتي.

 وقال محافظ البنك محمد الھاشل، الیوم الثلاثاء، إن ھذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزایا للعملاء، إذ سیستفید حاملو البطاقات المصرفیة الصادرة من البنوك في الكویت أو السعودیة من انخفاض الرسوم المصرفیة المحتسبة على مشتریاتھم.

وأوضح الھاشل في بيان اليوم الثلاثاء، أن حاملي البطاقات سیستفیدون أیضا من انخفاض قیمة فرق العملة عند تحویل تكلفة الشراء إلى العملة المحلیة، مشیرًا إلى حرص "المركزي" على تطویر البنیة التحتیة لنظم الدفع، وتوظیف أحدث النظم والتقنیات المتبعة عالمیا في ھذا المجال.

وذكر محافظ البنك أن استكمال الربط بین الشبكتین یؤدي الى رفع كفاءة العملیات، إضافة إلى تعزیز مستوى الأمان، متابعا: "یتطلب إتمام عملیة الدفع إدخال الرقم السري للعمیل، ولا یكتفى بالبطاقة والتوقیع على الوصل، مما یقلل من مخاطر عملیات الاحتیال، ویعزز من سریة المعلومات".

وأفاد الهاشل أنه تم في وقت سابق، ربط خدمة نقاط البیع مع كل من البحرین وعمان وقطر.

كان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق اليوم الثلاثاء، في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

ترشيحات

3 دول خليجية تستقبل 2020 بتثبيت أسعار الوقود

"هواوي" تخفض تقديرات الإيرادات لـ122 مليار دولار في 2019

أداء إيجابي لبورصة الكويت في 2019.. والقيمة السوقية ترتفع 25.3%

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية