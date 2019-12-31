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ترامب: توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية منتصف يناير

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مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه سوف يُوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منتصف الشهر المقبل.

وأعلن ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "سوف أقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الكبيرة مع الصين في 15 يناير/كانون الثاني المقبل".

وتابع الرئيس الأمريكي: "احتفالية التوقيع سوف تحدث في البيت الأبيض مع حضور كبار مفاوضي التجارة في الصين".

وأشار ترامب إلى أنه في موعد قادم- لم يحدده- سوف يذهب إلى الصين من أجل بداية المحادثات التجارية بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مما أدى إلى إلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقرر على سلع صينية في منتصف ديسمبر/كانون الأول مقابل قيام بكين بشراء المزيد من السلع الصينية كجزء من الاتفاقية.

وأكد مستشار ترامب في تعليقات اليوم أن الصفقة التجارية الجزئية في مرحلة الإعداد استعداداً للتوقيع الرسمي.

مباشر (اقتصاد)

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