تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بالرياض الربع الثاني 2020

الرياض- مباشر: حددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي –سابتكو، في بيان على "تداول"، أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80 بالمائة من رأسمالها، إشعارا يفيد بتحديد الهيئة الملكية لمدينة الرياض موعد بداية التشغيل الفعلي.

وأوضحت أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا، ويتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن فوزها بتشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض والذي تنفذه شركتها التابعة (شركة المواصلات العامة).

وقرر مجلس الوزراء السعودي بداية العام الهجري الحالي إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

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